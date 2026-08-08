Дрони атакували одразу два НПЗ в Росії: спалахнули пожежі
Краснодарський край РФ та Самарську область вночі 8 серпня атакували дрони. В результаті на двох НПЗ спалахнули масштабні пожежі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали.
А саме йдеться про ураження Ільського НПЗ, що в Краснодарському краї, та НПЗ у Сизрані.
Сизранський НПЗ
Спочатку пабліки повідомили про "прикурений" нафтопереробний завод у Сизрані.
"Місцеві жителі повідомляли про атаку в районі установки АВТ та нафтових резервуарів", - повідомив один із Telegram-каналів.
Слід зазначити, що місцева влада підтвердила обстріл, про що сповістив губернатор В'ячеслав Федорищев.
"Шановні мешканці Самарської області. Одне з промислових підприємств Самарської області сьогодні вночі зазнало атаки ворожих безпілотників. Наразі триває ліквідація наслідків. Оперативні служби працюють на місці падіння безпілотників. Інформація щодо постраждалих уточнюється", -nнаписав в Telegram чиновник.
У пабліках розповсюдили кадри з місця ураження - червона заграва та густий чорний дим охопили НПЗ.
Ільський НПЗ
Зазнав пошкоджень внаслідок атаки дронів і Ільский НПЗ, що в Краснодарському краї. Оперативний штаб регіону підтвердив інцидент. Згідно з офііційною інформацією, на території заводу сталось падіння уламків.
Щодо кадрів, на них чітко видно вогонь, який ніби-то досі гасять російські рятувальники.
Атаки дронів на НПЗ окупантів
Як відомо, росіяни час від часу страждають від дронових атак, більшість яких спрямована на ураження енергосектору - НПЗ та об'єкти, пов'язані з газом.
Про експорт нафти РФ не може бути і мови - навпаки, агресору доводиться купувати її з-за кордону, наприклад, у дружньої до РФ Білорусі.
Тим часом на АЗС Росії дефіцит палива, а якщо бензин і продають, то за завищеними цінами. Тим часом днями українські дрони вдарили по Ярославському НПЗ.