Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Ночью дроны атаковали Ленинградскую область РФ: в порту Усть-Луга вспыхнул пожар

09:26 25.03.2026 Ср
2 мин
Этот объект имеет стратегическое значение для финансирования российской армии
aimg Татьяна Степанова
Иллюстративное фото: дроны атаковали порт Усть-Луга в Ленинградской области РФ (t.me mchs_official)

В ночь на 25 марта Ленинградскую область России массированно атаковали беспилотники. На территории порта Усть-Луга вспыхнул пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко и российские Telegram-каналы.

По словам губернатора, российская ПВО якобы уничтожили над областью 33 дрона. Спасатели пытаются ликвидировать пожар в порту Усть-Луга.

"По предварительным данным пострадавших нет. Боевые действия продолжаются", - написал Дрозденко.

Порт Усть-Луга - один из крупнейших портов РФ на Балтийском море и ключевой узел для экспорта российских нефтепродуктов, расположенный на расстоянии около 1000 километров от украинской границы.

Этот объект имеет стратегическое значение для финансирования российской военной машины.

В 2025 году его грузооборот составлял 130,5 млн тонн. Через порт проходят сырая нефть, нефтепродукты, жидкие химикаты, аммиак и карбамид, уголь, минеральные удобрения и тому подобное.

Атаки дронов в России

Напомним, в ночь на 25 марта Белгород содрогнулся от серии мощных взрывов. Стало известно, что в результате атаки были серьезно повреждены объекты энергетической инфраструктуры.

После недавних атак беспилотников Россия временно останавливала экспорт нефти через порты Приморск и Усть-Луга. Удары вызвали пожары и перебои в работе инфраструктуры.

Также 23 марта украинские войска атаковали стратегические объекты энергетики россиян - нефтяной терминал "Транснефть - порт Приморск" и нефтеперерабатывающий завод "Башнефть-Уфанефтехим".

Ранее сообщалось, что дроны поразили нефтяной терминал в Краснодарском крае России. Речь шла о крупном российском экспортном терминале вблизи порта Тамань.

