Ночью дроны атаковали Ленинградскую область РФ: в порту Усть-Луга вспыхнул пожар

По словам губернатора, российская ПВО якобы уничтожили над областью 33 дрона. Спасатели пытаются ликвидировать пожар в порту Усть-Луга.

"По предварительным данным пострадавших нет. Боевые действия продолжаются", - написал Дрозденко.

Порт Усть-Луга - один из крупнейших портов РФ на Балтийском море и ключевой узел для экспорта российских нефтепродуктов, расположенный на расстоянии около 1000 километров от украинской границы.

Этот объект имеет стратегическое значение для финансирования российской военной машины.

В 2025 году его грузооборот составлял 130,5 млн тонн. Через порт проходят сырая нефть, нефтепродукты, жидкие химикаты, аммиак и карбамид, уголь, минеральные удобрения и тому подобное.