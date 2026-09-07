Dronarium Academy подняли огромный флаг ГУР над Киевщиной (видео)

Над Киевской областью с помощью беспилотника подняли в воздух огромное знамя Главного управления разведки МО Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube канал Dronarium Academy.

Патриотическую акцию организовала команда Dronarium Academy при содействии военной разведки. Она была приурочена к профессиональному празднику - Дню военной разведки Украины, который отмечают 7 сентября.

Благодарность воинам в необычном формате

По словам организаторов, главная цель мероприятия - почтить героизм и масштабный вклад бойцов ГУР в защиту страны как во время полномасштабной войны, так и в мирное время.

"Для нас это честь - поблагодарить военную разведку и всех ее воинов способом, который мы делаем лучше всего - полеты на дронах", - отметил основатель Dronarium Academy Руслан Беляев.

Другие патриотические перформансы из БПЛА

Это не первый масштабный проект команды с применением беспилотных технологий для поднятия национальных символов.

В 2020 году специалисты академии по заказу МИД Украины подняли в небо 200-метровый Государственный Флаг ко Дню независимости.

24 августа 2022 года в рамках инициативы "Армия Дронов" в воздух поднимали боевые флаги бригад Вооруженных сил Украины.