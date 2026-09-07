Dronarium Academy подняли огромный флаг ГУР над Киевщиной (видео)
Над Киевской областью с помощью беспилотника подняли в воздух огромное знамя Главного управления разведки МО Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube канал Dronarium Academy.
Патриотическую акцию организовала команда Dronarium Academy при содействии военной разведки. Она была приурочена к профессиональному празднику - Дню военной разведки Украины, который отмечают 7 сентября.
Благодарность воинам в необычном формате
По словам организаторов, главная цель мероприятия - почтить героизм и масштабный вклад бойцов ГУР в защиту страны как во время полномасштабной войны, так и в мирное время.
"Для нас это честь - поблагодарить военную разведку и всех ее воинов способом, который мы делаем лучше всего - полеты на дронах", - отметил основатель Dronarium Academy Руслан Беляев.
Другие патриотические перформансы из БПЛА
Это не первый масштабный проект команды с применением беспилотных технологий для поднятия национальных символов.
В 2020 году специалисты академии по заказу МИД Украины подняли в небо 200-метровый Государственный Флаг ко Дню независимости.
24 августа 2022 года в рамках инициативы "Армия Дронов" в воздух поднимали боевые флаги бригад Вооруженных сил Украины.
7 сентября в Украине отмечают День военной разведки. По случаю профессионального праздника спецподразделение ГУР МО Украины "Артан" представил видеоманифест, посвященный украинским разведчикам.