Dronarium Academy підняли величезний прапор ГУР над Київщиною (відео)
Над Київською областю за допомогою безпілотника підняли у повітря величезний прапор Головного управління розвідки МО України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал Dronarium Academy.
Патріотичну акцію організувала команда Dronarium Academy за сприяння воєнної розвідки. Вона була приурочена до професійного свята - Дня воєнної розвідки України, яке відзначають 7 вересня.
Подяка воїнам у незвичному форматі
За словами організаторів, головна мета заходу - вшанувати героїзм і масштабний внесок бійців ГУР у захист країни як під час повномасштабної війни, так і у мирний час.
"Для нас це честь - подякувати воєнній розвідці та всім її воїнам у спосіб, який ми робимо найкраще - польоти на дронах", - наголосив засновник Dronarium Academy Руслан Бєляєв.
Інші патріотичні перформанси з БПЛА
Це не перший подібний масштабний проєкт команди із застосуванням безпілотних технологій для підняття національних символів.
У 2020 році фахівці академії на замовлення МЗС України підняли в небо 200-метровий Державний Прапор до Дня незалежності.
24 серпня 2022 року в межах ініціативи "Армія Дронів" у повітря піднімали бойові стяги бригад Збройних сил України.
7 вересня в Україні відзначають День воєнної розвідки. З нагоди професійного свята спецпідрозділ ГУР МО України "Артан" презентував відеоманіфест, присвячений українським розвідникам.