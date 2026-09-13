В Литве из-за стаи птиц закрыли аэропорт и экстренно подняли истребитель

В Литве закрывали аэропорт Вильнюса и поднимали истребитель НАТО из-за подозрительного объекта в воздухе. Им оказалась стая птиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Детали инцидента

Воздушная тревога в столице Литвы объявлена в воскресенье, 13 сентября.

Из-за угрозы беспилотника власти временно остановили работу Вильнюсского аэропорта.

Для проверки ситуации с базы в Шяуляе был поднят итальянский истребитель, выполняющий задачи в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии.

После того, как пилот НАТО визуально идентифицировал объект, выяснилось, что тревога была ошибочной.

Воздушное пространство контролировала стая птиц.

В Национальном центре управления кризисами Литвы пояснили, что первоначальные показатели радаров для беспилотников и птиц могут быть схожими.

Аэропорт Вильнюса возобновил работу спустя 38 минут после закрытия.

Отмечается, что инцидент не помешал проведению Вильнюсского марафона, который проходил по расписанию в городе.

Случаи попадания военных дронов в воздушное пространство стран Балтии и Финляндии вызывают повышенную обеспокоенность среди членов Альянса.

НАТО усилила мониторинг из-за рисков распространения войны за пределы Украины на северные границы с РФ.