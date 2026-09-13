В Литве из-за стаи птиц закрыли аэропорт и экстренно подняли истребитель
В Литве закрывали аэропорт Вильнюса и поднимали истребитель НАТО из-за подозрительного объекта в воздухе. Им оказалась стая птиц.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Детали инцидента
Воздушная тревога в столице Литвы объявлена в воскресенье, 13 сентября.
Из-за угрозы беспилотника власти временно остановили работу Вильнюсского аэропорта.
Для проверки ситуации с базы в Шяуляе был поднят итальянский истребитель, выполняющий задачи в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии.
После того, как пилот НАТО визуально идентифицировал объект, выяснилось, что тревога была ошибочной.
Воздушное пространство контролировала стая птиц.
В Национальном центре управления кризисами Литвы пояснили, что первоначальные показатели радаров для беспилотников и птиц могут быть схожими.
Аэропорт Вильнюса возобновил работу спустя 38 минут после закрытия.
Отмечается, что инцидент не помешал проведению Вильнюсского марафона, который проходил по расписанию в городе.
Случаи попадания военных дронов в воздушное пространство стран Балтии и Финляндии вызывают повышенную обеспокоенность среди членов Альянса.
НАТО усилила мониторинг из-за рисков распространения войны за пределы Украины на северные границы с РФ.
Ядерное оружие в Литве
Напомним, в начале июля 2026 года президент Литвы Гитанас Науседа заявил о намерении инициировать отмену конституционного запрета на ядерное оружие.
По его словам, среди лидеров парламентских партий страны существует практически единодушная поддержка этого решения, что позволит Вильнюсу окончательно выйти из так называемой "серой зоны" безопасности НАТО.
Инициатива литовского руководства вызвала острую реакцию со стороны РФ.
Пресссекретарь российского диктатора Дмитрий Песков и заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев выступили с угрозами в адрес страны.
Впрочем, литовские политики отвергли запугивание Кремля, назвав их элементом психологического давления, которое никоим образом не изменит решения о возможном размещении ядерного оружия на территории государства.