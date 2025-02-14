Дрон шел на высоте 85 метров: Зеленский раскрыл детали атаки россиян на ЧАЭС

По его словам, дрон атаковал саркофаг, которым закрыт блок ЧАЭС, который сам по себе является очень опасным. Зеленский напомнил, что над строительством саркофага работали 40 стран мира, и он был абсолютно безопасным.

"Сегодня был удар дроном и утром, почти ночью мы разговаривали с главкомом, с Воздушными силами. Что интересно, дрон шел на высоте 85 метров. Мне кажется, что это важно понимать, что радары не видят этой высоты", - рассказал Зеленский.

Российский удар дроном по ЧАЭС

Сегодня президент Владимир Зеленский сообщил о том, что российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал этой ночью в укрытие разрушенного 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции.

"Укрытие на ЧАЭС было повреждено этим дроном. Пожар потушили. В настоящее время радиационный фон не повышался, и за этим постоянно следят. По первым оценкам, повреждения укрытия существенные", - написал Зеленский.

Позже глава Офиса президента Андрей Ермак показал первые фото с последствиями удара дрона по ЧАЭС.

По данным спасателей, после удара российского дрона по укрытию 4-го энергоблока ЧАЭС, показатели радиационного фона остаются в пределах нормы.