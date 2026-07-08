Дрон Sea Baby влетел в танкер "теневого флота" РФ в Черном море (видео)

Морской дрон Sea Baby "охотился" на танкер Blue

Морской беспилотник Sea Baby поразил танкер Blue, входящий в "теневую флотилию" РФ.

На момент удара судно находилось недалеко от временно оккупированной Ялты, в исключительно экономической зоне Украины, отметили в СБУ.

"Sea Baby нанес удар по кормовой части танкера, в результате которого последний получил серьезные повреждения", - уточнили спецслужбы.

Российская авиация пыталась попасть по морскому дрону, но тщетно.

Blue находится под санциями многих стран

Танкер Blue находится за транспортировку нефти РФ под санкциями:

ЕС,

Великобритании,

Канады,

Австралии,

Украины.

Судно относится к классу Suezmax – крупным морским танкерам, транспортирующим значительные объемы нефти и нефтепродуктов.

Именно с помощью таких танкеров РФ обходит международные санкции и получает миллиардный доход для финансирования войны против Украины.

"С точки зрения международного права, а также законов и обычаев войны такие суда являются абсолютно законными военными целями. Каждый успешный удар по ним сокращает нефтяные доходы Кремля, повышает цену российской военной логистики и ослабляет финансовую основу РФ для продолжения агрессии", - резюмировали в СБУ.