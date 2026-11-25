РФ ударила дроном по Полтавщине

По словам чиновника, в Полтавском районе в результате попадания российского дрона в объект энергетики травмированы четыре человека. Им оказывают необходимую помощь.

"В Полтавском районе зафиксировано попадание вражеского БПЛА по объекту энергетики", - говорится в сообщении.

Обстоятельства очередного военного преступления РФ против мирного населения Украины уточняются.

Ранее РБК-Украина писало, что утром 11 ноября российские войска дважды атаковали Полтаву. Под удар попало частное предприятие, где начался пожар, также поврежден дом. Есть трое травмированных.

Кроме того, оккупанты поздно вечером 9 ноября атаковали Полтаву и Кременчуг дронами. В результате обстрела наблюдаются перебои со светом и водой, и известно о попадании в предприятие.