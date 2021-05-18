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ОБСЄ призупинила польоти дронів на Донбасі. Їх глушать в українському тилу

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Донбас, Вівторок 18 травня 2021 13:57
ОБСЄ призупинила польоти дронів на Донбасі. Їх глушать в українському тилу Фото: місія ОБСЄ на Донбасі (twitter.com/osce_smm)
Автор: РБК-Україна

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ на Донбасі призупинила польоти дронів дальнього радіусу. Рішення прийнято після того, як один безпілотник заглушили в тилу підконтрольної Україні території.

Про це йдеться у звіті на сайті ОБСЄ.

Повідомляється, що вчора місія запустила безпілотник з бази в Степанівці (54 км на північ від окупованого Донецька), і відразу після запуску зафіксували глушіння сигналів обох модулів GPS. Майже через годину поблизу підконтрольного Україні населеного пункту Бахмутське (77 км на північ від Донецька) спостерігачі запустили режим аварійного управління і направили його на базу в Степанівці.

На базі сталася аварійна посадка, в результаті удару пошкоджено хвостовий кіль і хвостовий відсік фюзеляжу літального апарату.

"Виконання польотів БПЛА дальнього радіусу дії призупинено до завершення технічної оцінки, в тому числі на предмет наявності будь-яких інших пошкоджень літального апарату", - йдеться в повідомленні.

У місії підкреслюють, що перешкоди сигналу GPS могли створюватися з будь-якого місця в радіусі десятків кілометрів. СММ не вдалося точно встановити джерело глушіння, проте вона зафіксувала обладнання для радіоперешкод по обидва боки від лінії зіткнення.

Нагадаємо, раніше прес-центр штабу ООС неодноразово повідомляв, що бойовики на Донбасі глушать дрони спостерігачів, які обстежують лінію розмежування.

Також повідомлялося, що українська армія прийняла на озброєння новий розвідувальний дрон.

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