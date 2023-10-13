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Дрон-камикадзе ВСУ уничтожил вражеский БМП под Авдеевкой

Иллюстративное фото: дрон-камикадзе ВСУ уничтожил вражеский БМП под Авдеевкой (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Украинские военные продолжают уничтожать оккупантов на фронте. На этот раз была уничтожена российская техника во время боев под Авдеевкой.

Как сообщает РБК-Украина, видео уничтожение техники было опубликовано в Telegram-канале Сухопутных войск.

"FPV-дрон ВСУ накрывает вражеский БМП под Авдеевкой", - говорится в сообщении.

Следует заметить, что украинская армия довольно часто использует для боев дроны-камикадзе в рамках проекта "Армия дронов". Это позволяет точно уничтожать врагов и их технику.

Так,в конце сентября на фронт отправили более 1 700 дронов , в том числе и секретные БПЛА, уже показавшие результаты на поле боя.

Ситуация на фронте и потери РФ

В последние дни серьезно обострилась ситуация в районе Авдеевки, где, по данным на 13 октября, ВСУ отразили 20 атак врага в сутки.

При этом по словам спикера Таврического направления Александра Штупуна, уже третий день подряд наблюдается тенденция увеличения потерь в живой силе - более 750 человек в сутки общих потерь врага.

Кроме того, с 10 по 12 октября под Авдеевкой украинские силы уничтожили 33 российских бронемашины и 15 танков.

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