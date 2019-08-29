У Дрогобичі під завалами будинку знайшли 8 тіл

У Львівській області на місці обвалу під'їзду у будинку Дрогобича станом на 6:00 у четвер, 29 серпя, знайдені тіла восьми загиблих. Про це передає РБК-Україна із посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що серед загиблих є також одна дитина. Усіх мешканців пошкодженого будинку евакуйовано, їм надається психологічна допомога чотирьох психологів. Допомогу вже отримали 32 людини.

Владою міста вирішується питання щодо тимчасового розселення мешканців пошкодженого будинку. Тим часом триває активна фаза розбору завалу будівельних конструкцій (завантажено та вивезено 29 самоскидів будівельного сміття).

"Пошуково-рятувальні роботи проводяться безперервно (позмінно), в ручному режимі із застосуванням засобів малої механізації та інженерної техніки (організовано роботу двох оперативних дільниць з обох боків завалу) і будуть здійснюватися до остаточного виявлення зниклих осіб", - зазначили в ДСНС.

Наразі з-під завалів врятовано 7 осіб, із них 5 дітей, яких госпіталізовано до медичних закладів з різними травмами. На місці події працює 470 осіб та 75 одиниць техніки.

Зазначимо, що у середу, 28 серпня о 2:46 у м. Дрогобич по вул. Грушевського, 101, у чотириповерховому чотирипід’їздному житловому будинку сталося руйнування під’їзду з першого по четвертий поверх (причина встановлюється). Будинок повністю відключено від газо-, електро- та водопостачання.

Нагадаємо, у Дрогобичі протягом 29 і 30 серпня оголошено жалобу за загиблими в результаті обвалу в житловому будинку.

Раніше повідомлялося, що мешканці будинку вважають, що причиною обвалу могли стати ремонтні роботи в перукарні на першому поверсі. Очевидці відзначають, що вибуху не було (попередня версія обвалу - вибух газу, - ред.), був гуркіт від руйнування.