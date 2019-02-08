У Дрогобичі вночі горів гуртожиток, є постраждалі

До лікарні потрапили троє людей, серед яких підліток

Во Львовской области в городе Дрогобыч 8 февраля в 4:00 ликвидировали пожар в общежитии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Facebook.

Как отмечается, сообщение о пожаре на ул. Пушкина,20 к спасателям поступило 8 февраля в 03:05. Возгорание возникло на 4-м этаже 5-этажного общежития, принадлежащего Дрогобычскому профессионально-политехническому лицею.

На момент возникновения пожара в комнате находились 2 студентов. Пожар вызвал плотное задымление в комнате и на коридоре. Огнеборцы вывели из общежития на свежий воздух 15 человек.

В результате пожара отравились продуктами горения 3 человека, из них подросток 2003 года рождения. Пострадавших в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в Дрогобычскую городскую больницу.

Фото: место происшествия (facebook.com/MNSLVIV)

Пожар локализован в 03:38, ликвидирован в 03:58. Огнем уничтожено комнату на площади 12 кв.м, поврежден коридор на площади 5 кв.м. К ликвидации пожара привлекли 23 спасателей и 6 единиц спецтехники. Причина возникновения горения устанавливается.

Ранее сообщалось, что 28 декабря, в Киеве на улице Пластовая произошел пожар в общежитии, были эвакуированы 15 человек. Пожар возник в одной из комнат общежития на четвертом этаже.

РБК-Украина писало, что пожар на складах на улице Красноткацкой, 69 возле Дарынка в Киеве является следствием халатности и безответственности владельца и балансодержателя помещения.