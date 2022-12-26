ДРГ оккупантов многократно пытались перебраться через Днепр у Херсона, - ВСУ

Об этом заявил руководитель объединенного пресс-центра сил обороны Таврийкого направления Евгений Ерин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире национального телемарафона.

"Да, есть определенные действия со стороны противника и его диверсионно-разведывательных групп, которые касаются деятельности на островах вблизи Херсона, есть попытки небольших разведывательных групп перейти на другой берег. Вместе с тем наша разведка наблюдает за их движениями и наносятся, как правило, артиллерийскими средствами поражения удары по этим группам. Такие группы при обнаружении немедленно уничтожаются. Врагу не дают закрепиться, не дают развернуть свою деятельность на данном направлении”, - заявил Ерин.

По его словам, ВСУ готовы отразить попытки противника перейти на правый берег Херсона. В частности, создаются минные заграждения, постоянно ведется наблюдение и украинские ракетные войска, артиллерия и авиация готовы к поражению врага в любое время суток.