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Пограничники показали, как защищают правый берег Херсонской области (видео)

Новина українською →
Херсон, Понедельник 26 декабря 2022 08:27
Пограничники показали, как защищают правый берег Херсонской области (видео) Фото: пограничники показали, как защищают правый берег Херсонской области (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Пограничники показали, как обороняют освобожденные территории Херсонской области. Они заняли позиции вдоль правого берега Днепра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

"После освобождения правобережья Херсонской области военнослужащие ГПСУ обустроили оборонительные позиции вдоль Днепра", - рассказали военные.

По их словам, река на этой части фронта стала естественным барьером, разделяющим украинские силы и оккупантов.

"И хотя на определенных участках ширина русла достигает нескольких километров, для крупнокалиберной артиллерии такое расстояние - не помеха", - констатируют военные.

Кроме этого, как отмечают в ГПСУ, по позициям пограничников российские военные бьют ракетным вооружением, в частности, комплексами С-300.

Как сообщалось, украинские военные ударили по штабу россиян, который находится в Херсонской области. В результате атаки к 70 вражеским солдатам получили ранения.

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Херсонская область
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