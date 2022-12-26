ДРГ окупантів багаторазово намагалися перебратися через Дніпро біля Херсона, - ЗСУ

Диверсійно-розвідувальні групи військ РФ намагаються переправитися на правий берег Дніпра в районі Херсона, але ЗСУ оперативно їх виявляють та знищують.

Про це заявив керівник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського спрямування Євген Єрін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ в ефірі національного телемарафону.

"Так, є певні дії з боку противника та його диверсійно-розвідувальних груп, які стосуються діяльності на островах поблизу Херсона, є спроби невеликих розвідувальних груп перейти на інший берег. Водночас наша розвідка спостерігає за їхніми рухами та наносяться, як правило, артилерійськими. засобами поразки удари по цих групах.Такі групи при виявленні негайно знищуються. Ворогу не дають закріпитися, не дають розгорнути свою діяльність на цьому напрямі", - заявив Єрін.

За його словами, ЗСУ готові відобразити спроби противника перейти на правий берег Херсона. Зокрема, створюються мінні загородження, постійно ведеться спостереження та українські ракетні війська, артилерія та авіація готові до поразки ворога у будь-який час доби.