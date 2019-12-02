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В бійці в київській піцерії постраждали 8 людей

Новини » Надзвичайні події     02.12.2019 - 13:52
В бійці в київській піцерії постраждали 8 людей
Фото: місце бійки (kyiv.npu.gov.ua)

Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження через бійки в Києві

У результаті бійки в піцерії між відвідувачами та працівниками одного зі столичних закладів постраждало вісім людей. Про це повідомляє прес-служба поліції.

Повідомляється, що бійка сталась в кафе на вулиці Срібнокільській у Дарницькому районі. Поліція повідомляє, що група осіб пошкодила майно закладу і вхідні двері приміщення автомобілем "БМВ" та поїхала з місця події. Під час бійки тілесні ушкодження отримали вісім працівників закладу.

"Поліція встановила особу власника іномарки, ним виявився 39-річний киянин. Також встановлює інших осіб, причетних до правопорушення", - йдеться у повідомленні.

В бійці в київській піцерії постраждали 8 людейФото: місце бійки (kyiv.npu.gov.ua)

Зазначається, що наразі вирішується питання щодо внесення вказаного кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудового розслідування за попередньою кваліфікацію ч.2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України та проведення подальшого розслідування.

РБК-Україна раніше писало, що в Києві в Гідропарку горіло кафе, при пожежі вибухнув один з газових балонів. В результаті пожежі 2 будиночка згоріли повністю, частково було пошкоджено 3 будиночки.

Також у п'ятницю, 25 жовтня, в центрі Києва в одній із квартир житлового будинку стався вибух, в результаті чого загинула одна людина.

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