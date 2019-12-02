В драке в киевской пиццерии пострадали 8 человек

Фото: место драки (kyiv.npu.gov.ua)

Решается вопрос относительно открытия уголовного производства из-за драки в Киеве

В результате драки в пиццерии между посетителями и сотрудниками одного из столичных заведений пострадали восемь человек. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Сообщается, что драка произошла в кафе на улице Срибнокильской в ​​Дарницком районе. Полиция сообщает, что группа лиц повредила имущество учреждения и входные двери помещения автомобилем "БМВ" и скрылась с места происшествия. Во время драки телесные повреждения получили восемь работников заведения.

"Полиция установила личность владельца иномарки, им оказался 39-летний киевлянин. Также устанавливает других лиц, причастных к правонарушению", - говорится в сообщении.

Фото: место драки (kyiv.npu.gov.ua)

Отмечается, что в настоящее время решается вопрос о внесении указанного уголовного преступления в Единый реестр досудебного расследования по предварительному квалификацию ч.2 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины и проведения дальнейшего расследования.

РБК-Украина ранее писало, что в Киеве в Гидропарке горело кафе, при пожаре взорвался один из газовых баллонов. В результате пожара 2 домика сгорели полностью, частично были повреждены 3 домика.

Также в пятницу, 25 октября, в центре Киева в одной из квартир жилого дома произошел взрыв, в результате чего погиб один человек.