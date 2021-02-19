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У ДР Конго зафіксували сотні випадків зараження чумою

Автор: Роман Тверденко

У Демократичній республіці Конго зафіксовані випадки зараження чумою. Люди захворіли бубонною, легеневою і септичною чумою.

Про це повідомляє AFP.

За останні три місяці зафіксували 520 випадків зараження різними видами чуми на північному сході країни, 31 чоловік помер. Більшість заразилися бубонною чумою.

Для північного сходу ДР Конго чума є епідемічним захворюванням, там регулярно фіксують випадки зараження. Зараз середній вік заражених становить 13 років. Перші випадки зараження чумою в провінції Ітурі зафіксовані в листопаді 2020 року.

Нагадаємо, нещодавно у ДР Конго зафіксували випадки зараження Еболою. ВООЗ вважає, що спалах захворювання в цій країні і в Гвінеї можуть представляти регіональний ризик.

Також у січні в Демократичній республіці Конго загинув український військовослужбовець 11-ї Окремої бригади армійської авіації "Херсон" - старший лейтенант ЗСУ Олександр Мулявка.

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