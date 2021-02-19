У ДР Конго зафіксували сотні випадків зараження чумою

У Демократичній республіці Конго зафіксовані випадки зараження чумою. Люди захворіли бубонною, легеневою і септичною чумою.

Про це повідомляє AFP.

Для північного сходу ДР Конго чума є епідемічним захворюванням, там регулярно фіксують випадки зараження. Зараз середній вік заражених становить 13 років. Перші випадки зараження чумою в провінції Ітурі зафіксовані в листопаді 2020 року.

За останні три місяці зафіксували 520 випадків зараження різними видами чуми на північному сході країни, 31 чоловік помер. Більшість заразилися бубонною чумою.

Нагадаємо, нещодавно у ДР Конго зафіксували випадки зараження Еболою. ВООЗ вважає, що спалах захворювання в цій країні і в Гвінеї можуть представляти регіональний ризик.

Також у січні в Демократичній республіці Конго загинув український військовослужбовець 11-ї Окремої бригади армійської авіації "Херсон" - старший лейтенант ЗСУ Олександр Мулявка.