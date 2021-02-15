ВООЗ про спалахи Еболи в ДР Конго та Гвінеї: становлять регіональний ризик

Всесвітня організація охорони здоров'я відреагувала на інформацію про спалахи лихоманки Ебола в Демократичній Республіці Конго та Гвінеї. Організація вважає, що ці спалахи можуть становити регіональний ризик.

Про це йшлося на сьогоднішньому брифінгу ВООЗ у Женеві .

За словами директора програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров'я Майкла Раяна, зараз потрібно вживати координовані заходи разом з владою регіону.

"Гвінея, Сьєрра-Леоне, Кот-д'Івуар та інші країни вжили невідкладні дії (для запобігання поширення Еболи - ред.). Ми вітаємо такий підхід. Нам дійсно потрібні скоординовані заходи під керівництвом влади регіону, оскільки ця хвороба становить регіональний ризик", - заявив він.

ВООЗ вже направила в регіон групу спеціалістів для надання допомоги місцевим медикам, а також вакцини та лікарських засобів.

"ВООЗ робить все можливе, ми повністю обладнанні та готові надати підтримку на найвищому рівні і Гвінеї, і ДР Конго, і сусіднім країнам", - сказав Раян.

Водночас глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що спалахи лихоманки Ебола в ДР Конго та Гвінеї "абсолютно не пов'язані" між собою.