В ДР Конго зафиксировали сотни случаев заражения чумой

В Демократической республике Конго зафиксированы случаи заражения чумой. Люди заболели бубонной, легочной и септической чумой.

Об этом сообщает AFP.

Для северо-востока ДР Конго чума является эпидемическим заболеванием, там регулярно фиксируют случаи заражения. Сейчас средний возраст зараженных составляет 13 лет. Первые же случаи заражения чумой в провинции Итури зафиксированы в ноябре 2020 года.

За последние три месяца зафиксировали 520 случаев заражения различными видами чумы на северо-востоке страны, 31 человек умер. Большинство заразились бубонной чумой.

Напомним, недавно в ДР Конго зафиксировали случаи заражения Эболой. ВОЗ считает, что вспышки заболевания в этой стране и в Гвинее могут представлять региональный риск.

Также в январе в Демократической республике Конго погиб украинский военнослужащий 11-й Отдельной бригады армейской авиации "Херсон" - старший лейтенант ВСУ Александр Мулявка.