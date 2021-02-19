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В ДР Конго зафиксировали сотни случаев заражения чумой

Автор: Роман Тверденко

В Демократической республике Конго зафиксированы случаи заражения чумой. Люди заболели бубонной, легочной и септической чумой.

Об этом сообщает AFP.

За последние три месяца зафиксировали 520 случаев заражения различными видами чумы на северо-востоке страны, 31 человек умер. Большинство заразились бубонной чумой.

Для северо-востока ДР Конго чума является эпидемическим заболеванием, там регулярно фиксируют случаи заражения. Сейчас средний возраст зараженных составляет 13 лет. Первые же случаи заражения чумой в провинции Итури зафиксированы в ноябре 2020 года.

Напомним, недавно в ДР Конго зафиксировали случаи заражения Эболой. ВОЗ считает, что вспышки заболевания в этой стране и в Гвинее могут представлять региональный риск.

Также в январе в Демократической республике Конго погиб украинский военнослужащий 11-й Отдельной бригады армейской авиации "Херсон" - старший лейтенант ВСУ Александр Мулявка.

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