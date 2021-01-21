У ДР Конго загинув український миротворець

У Демократичній республіці Конго загинув український військовослужбовець 11-ї Окремої бригади армійської авіації "Херсон" - старший лейтенант ЗСУ Олександр Мулявка. Причина смерті військовослужбовця не повідомляється.

Про це повідомляє прес-служба 11-ї Окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ Збройних сил України в Facebook.

"18 січня 2021 року трагічно загинув військовослужбовець 11-ї окремої бригади армійської авіації "Херсон" старший лейтенант Мулявка Олександр Ігорьович, який виконував службові обов'язки у складі 18 окремого вертолітного загону Місії ООН по стабілізації у ДР Конго", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на початку грудня 2020 року в ДР Конго помер український миротворець. Він помер від зупинки серця.

Також 22 листопада в Демократичній республіці Конго помер військовослужбовець Збройних сил України. Він помер від ускладнень, викликаних коронавірусом.

Відзначимо, що в листопаді минулого року в ДР Конго прибула дванадцята ротація українських миротворців.