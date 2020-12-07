ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У ДР Конго помер український миротворець

Кіншаса, Понеділок 07 грудня 2020 14:35
У ДР Конго помер український миротворець
Фото: військові (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: РБК-Україна

У Демократичній республіці Конго помер військовослужбовець українського окремого вертолітного загону місії ООН в Конго. Причиною смерті називають зупинку серця.

Про це повідомив помічник командира загону по зв'язках зі ЗМІ Юрій Кульпа в Facebook.

"6 грудня, в результаті раптової зупинки серця помер військовослужбовець 18 окремого вертолітного загону старший солдат Сергій Савченко", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що це вже не перша смерть українських миротворців у ДР Конго. Так, 22 листопада в Демократичній республіці Конго помер військовослужбовець Збройних сил України. Він помер від ускладнень, викликаних коронавірусом.

Нагадаємо, що в листопаді в ДР Конго прибула дванадцята ротація українських миротворців.

Крім того, в листопаді 2019 року українські миротворці під час виконання завдань Місії ООН завдали повітряного удару по бойовиках в ДР Конго.

Раніше Місія ООН нагородила медалями понад 250 українських миротворців за вагомий внесок у підтримку та сприяння миру і безпеки в Демократичній республіці Конго.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Надзвичайні події миротворцыКонго

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся