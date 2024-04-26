"Двух мужчин вблизи украинско-польской границы обнаружил пограничный наряд. Выяснилось, они приходятся друг другу братьями, а из Польши в Украину попали, переплыв реку Западный Буг. Под мокрой одеждой на нарушителях были одеты гидрокостюмы", - пишет ГПСУ.

Фото: ГПСУ задержала "путешественников" в гидрокостюмах, которые нелегально возвращались в Украину (facebook.com/DPSUkraine)

Отмечается, что мужчины в течение нескольких лет проживали в Германии, но из-за нехватки работы приняли решение вернуться в Украину. В частности они ответственно подготовились к "путешествию": собрали запас еды и взяли инструмент для перерезания проволоки.

"Граждан привлекли к админответственности, решение будет принимать суд", - добавляет ГПСУ.