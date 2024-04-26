RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ГПСУ задержала "путешественников" в гидрокостюмах, которые нелегально возвращались в Украину

Фото: ГПСУ задержала "путешественников" в гидрокостюмах, нелегально возвращавшихся в Украину (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Сергей Пышкин

Пограничники обнаружили двух мужчин вблизи украинско-польской границы, которые пытались вернуться в Украину из-за нехватки работы в Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной пограничной службы (ГПСУ).

"Двух мужчин вблизи украинско-польской границы обнаружил пограничный наряд. Выяснилось, они приходятся друг другу братьями, а из Польши в Украину попали, переплыв реку Западный Буг. Под мокрой одеждой на нарушителях были одеты гидрокостюмы", - пишет ГПСУ. 

 

Фото: ГПСУ задержала "путешественников" в гидрокостюмах, которые нелегально возвращались в Украину (facebook.com/DPSUkraine)

Отмечается, что мужчины в течение нескольких лет проживали в Германии, но из-за нехватки работы приняли решение вернуться в Украину. В частности они ответственно подготовились к "путешествию": собрали запас еды и взяли инструмент для перерезания проволоки. 

"Граждан привлекли к админответственности, решение будет принимать суд", - добавляет ГПСУ. 

Напомним, РБК-Украина писало о том, как недавно граждане Польши незаконно пересекли границу Украины с Венгрией на квадроциклах.

Также в апреле ГПСУ спасла нарушителя, пытавшегося сбежать из Украины, но потерявшегося в горах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДПСУМобилизация в Украине