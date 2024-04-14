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Поляки на квадроциклах "прорвали" границу Украины с Венгрией (видео)

Украина, Воскресенье 14 апреля 2024 12:06
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Поляки на квадроциклах "прорвали" границу Украины с Венгрией (видео) Фото: граждане Польши на квадроциклах незаконно пересекли границу Украины с Венгрией (facebook com DPSUkraine)
Автор: Наталия Гурковская

Граждане Польши были задержаны после того, как незаконно пересекли границу Украины с Венгрией на квадроциклах. На них уже составили админпротоколы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

"Четверо поляков вне пунктов пропуска тремя квадроциклами и мотоциклом пересекли венгерско-украинскую границу. Пограничный наряд задержал нарушителей", - говорится в сообщении.

Пограничники выяснили, что задержанные иностранцы являются членами сообщества, которое занимается экстремальным прокатом кроссовых мотоциклов и квадроциклов.

"В поддержку акции "2222 км" мужчины как раз преодолевали маршрут от Кракова до Стамбула, ежесуточно, по большей части по бездорожью, проезжали 300 км. Потеряв связь, заблудились и так оказались в Украине", - добавили в Госпогранслужбе.

За незаконное пересечение границы на иностранцев составлены админпротоколы. Вскоре в порядке реадмиссии их вернут в Венгрию.

Въезд иностранцев в Украину

Еще в 2020 году Кабинет министров Украины изменил правила въезда иностранцев в Украину. В частности, правительство запретило транзитный проезд иностранным гражданам. Такие ограничения тогда были связаны с пандемией коронавируса.

Во время российского вторжения в Украину в конце февраля 2022 года Украина закрыла границу для выезда своих граждан мужского пола после объявления военного положения и мобилизации в стране.

При этом в мае 2022 года иностранцам не советовали посещать любой регион страны. Сегодня большинство иностранцев, которые въезжают в Украину - это волонтеры в составе гуманитарных миссий или дипломаты из специальных делегаций. Также - журналисты, которые освещают события в Украине.

Напомним, в начале февраля 2024 года и военное положение, и мобилизация были продлены еще на три месяца, до 13 мая.

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Польша Венгрия ДПСУ Граница с Украиной
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