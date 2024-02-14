RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В ГПСУ рассказали, как грузовикам объехать заблокированные КПП на границе с Польшей

Фото: Андрей Демченко, спикер ГПСУ (mediacenter.org.ua)
Автор: Иван Носальский, Дмитрий Левицкий

Грузовики могут объехать пункты пропуска, которые польские протестующие заблокировали на границе с Украиной. Для этого им необходимо воспользоваться КПП на границе с другими странами.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

По его словам, больших пунктов пропуска, где могут проехать грузовики, на границе между Украиной и Польшей четыре. И три из них блокируются протестующими.

"Фактически остается одно направление для больших фур - это "Краковец", - уточнил Демченко. 

Но, по его словам, на других участках границы с другими странами, которые граничат с Украиной, ситуация спокойная. Там нет ни ограничений, ни значительных очередей. 

Блокада границы с Польшей

Напомним, 9 февраля польские фермеры в очередной раз заблокировали на границе с Украиной три пункта пропуска: "Медыка - Шегини", "Хребенне - Рава-Русская" и "Дорогуск - Ягодин".

На вышеперечисленных КПП значительно усложнено движение грузовиков. 

Недавно польские фермеры устроили провокации на границе с Украиной, они высыпали из фур зерно.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПольшаДПСУГраница с Украиной