В ГПСУ рассказали, как грузовикам объехать заблокированные КПП на границе с Польшей

Грузовики могут объехать пункты пропуска, которые польские протестующие заблокировали на границе с Украиной. Для этого им необходимо воспользоваться КПП на границе с другими странами.
Об этом в интервью РБК-Украина заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
По его словам, больших пунктов пропуска, где могут проехать грузовики, на границе между Украиной и Польшей четыре. И три из них блокируются протестующими.
"Фактически остается одно направление для больших фур - это "Краковец", - уточнил Демченко.
Но, по его словам, на других участках границы с другими странами, которые граничат с Украиной, ситуация спокойная. Там нет ни ограничений, ни значительных очередей.
Напомним, 9 февраля польские фермеры в очередной раз заблокировали на границе с Украиной три пункта пропуска: "Медыка - Шегини", "Хребенне - Рава-Русская" и "Дорогуск - Ягодин".
На вышеперечисленных КПП значительно усложнено движение грузовиков.
Недавно польские фермеры устроили провокации на границе с Украиной, они высыпали из фур зерно.
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