В ГПСУ предупредили о "демонстративных действиях" РФ и Беларуси на фоне учений у границы

В Государственной пограничной службе Украины предполагают возможные демонстративные действия со стороны Беларуси во время совместных учений с Россией.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире.
По его словам, активной фазы маневров пока не наблюдается, однако пограничники внимательно следят за ситуацией.
"Есть предварительная информация, что они могут проводиться больше вглубь территории Беларуси, если говорить о направлении границы с Украиной. Мне сложно сказать, с чем это связано. Возможно, действительно у Беларуси есть какие-то опасения", - сказал он.
В частности, речь идет о количестве российских сил, которые могут быть привлечены, а также о географии учений - предварительно они планируются вглубь белорусской территории, а не вблизи украинской границы.
"Можно не исключать каких-то демонстративных действий в направлении нашей границы. Но наша основная задача - быть готовыми к развитию любых ситуаций", - подчеркнул Демченко.
Он добавил, что на белорусской территории пока нет ударных группировок РФ, которые могли бы представлять прямую угрозу.
Напомним, накануне министр обороны Беларуси Виктор Хренин сообщил, что военные учения "Запад-2025", которые пройдут в сентябре, перенесут вглубь страны, подальше от западных границ Беларуси.
Хренин заявил, что таким образом Беларусь якобы подтверждает свою готовность к диалогу, компромиссам и снижению напряжения.
Ранее главком ВСУ Александр Сырский не исключал, что совместные учения РФ и Беларуси могут быть подготовкой к боевым действиям.
"То есть видимость учений - это наиболее приемлемый способ перебазировать, перебросить войска, сконцентрировать на каком-то направлении и создать группировку войск", - пояснил Сырский.
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