В ГПСУ предупредили о "демонстративных действиях" РФ и Беларуси на фоне учений у границы

По его словам, активной фазы маневров пока не наблюдается, однако пограничники внимательно следят за ситуацией.

"Есть предварительная информация, что они могут проводиться больше вглубь территории Беларуси, если говорить о направлении границы с Украиной. Мне сложно сказать, с чем это связано. Возможно, действительно у Беларуси есть какие-то опасения", - сказал он.

В частности, речь идет о количестве российских сил, которые могут быть привлечены, а также о географии учений - предварительно они планируются вглубь белорусской территории, а не вблизи украинской границы.

"Можно не исключать каких-то демонстративных действий в направлении нашей границы. Но наша основная задача - быть готовыми к развитию любых ситуаций", - подчеркнул Демченко.

Он добавил, что на белорусской территории пока нет ударных группировок РФ, которые могли бы представлять прямую угрозу.