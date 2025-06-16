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В ГПСУ предупредили о "демонстративных действиях" РФ и Беларуси на фоне учений у границы

Фото: Андрей Демченко, спикер Государственной пограничной службы Украины (facebook.com)
Автор: Владислава Ткаченко

В Государственной пограничной службе Украины предполагают возможные демонстративные действия со стороны Беларуси во время совместных учений с Россией.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире.

По его словам, активной фазы маневров пока не наблюдается, однако пограничники внимательно следят за ситуацией.

"Есть предварительная информация, что они могут проводиться больше вглубь территории Беларуси, если говорить о направлении границы с Украиной. Мне сложно сказать, с чем это связано. Возможно, действительно у Беларуси есть какие-то опасения", - сказал он.

В частности, речь идет о количестве российских сил, которые могут быть привлечены, а также о географии учений - предварительно они планируются вглубь белорусской территории, а не вблизи украинской границы.

"Можно не исключать каких-то демонстративных действий в направлении нашей границы. Но наша основная задача - быть готовыми к развитию любых ситуаций", - подчеркнул Демченко.

Он добавил, что на белорусской территории пока нет ударных группировок РФ, которые могли бы представлять прямую угрозу.

Учения РФ и Беларуси

Напомним, накануне министр обороны Беларуси Виктор Хренин сообщил, что военные учения "Запад-2025", которые пройдут в сентябре, перенесут вглубь страны, подальше от западных границ Беларуси.

Хренин заявил, что таким образом Беларусь якобы подтверждает свою готовность к диалогу, компромиссам и снижению напряжения.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский не исключал, что совместные учения РФ и Беларуси могут быть подготовкой к боевым действиям.

"То есть видимость учений - это наиболее приемлемый способ перебазировать, перебросить войска, сконцентрировать на каком-то направлении и создать группировку войск", - пояснил Сырский.

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