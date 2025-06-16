У ДПСУ попередили про "демонстративні дії" РФ і Білорусі на тлі навчань біля кордону

У Державній прикордонній службі України припускають можливі демонстративні дії з боку Білорусі під час спільних навчань із Росією.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі.
За його словами, активної фази маневрів наразі не спостерігається, проте прикордонники уважно стежать за ситуацією.
"Є попередня інформація, що вони можуть проводитися більше вглиб території Білорусі, якщо говорити про напрямок кордону з Україною. Мені складно сказати, з чим це пов’язано. Можливо, дійсно у Білорусі є якісь побоювання", - сказав він.
Зокрема, йдеться про кількість російських сил, які можуть бути залучені, а також про географію навчань - попередньо вони плануються вглиб білоруської території, а не поблизу українського кордону.
"Можна не виключати якихось демонстративних дій у напрямку нашого кордону. Але наша основна задача - бути готовими до розвитку будь-яких ситуаційґ", - наголосив Демченко.
Він додав, що на білоруській території наразі немає ударних угруповань РФ, які могли б становити пряму загрозу.
Нагадаємо, напередодні міністр оборони Білорусі Віктор Хренін повідомив, що військові навчання "Захід-2025", які пройдуть у вересні, перенесуть вглиб країни, подалі від західних кордонів Білорусі.
Хренін заявив, що таким чином Білорусь нібито підтверджує свою готовність до діалогу, компромісів та зниження напруги.
Раніше головком ЗСУ Олександр Сирський не виключав, що спільні навчання РФ та Білорусі можуть бути підготовкою до бойових дій.
"Тобто видимість навчань - це найбільш прийнятний спосіб перебазувати, перекинути війська, сконцентрувати на якомусь напрямку і створити угруповання військ", - пояснив Сирський.
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