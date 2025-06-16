В ГПСУ предупредили о "демонстративных действиях" РФ и Беларуси на фоне учений у границы
В Государственной пограничной службе Украины предполагают возможные демонстративные действия со стороны Беларуси во время совместных учений с Россией.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире.
По его словам, активной фазы маневров пока не наблюдается, однако пограничники внимательно следят за ситуацией.
"Есть предварительная информация, что они могут проводиться больше вглубь территории Беларуси, если говорить о направлении границы с Украиной. Мне сложно сказать, с чем это связано. Возможно, действительно у Беларуси есть какие-то опасения", - сказал он.
В частности, речь идет о количестве российских сил, которые могут быть привлечены, а также о географии учений - предварительно они планируются вглубь белорусской территории, а не вблизи украинской границы.
"Можно не исключать каких-то демонстративных действий в направлении нашей границы. Но наша основная задача - быть готовыми к развитию любых ситуаций", - подчеркнул Демченко.
Он добавил, что на белорусской территории пока нет ударных группировок РФ, которые могли бы представлять прямую угрозу.
Учения РФ и Беларуси
Напомним, накануне министр обороны Беларуси Виктор Хренин сообщил, что военные учения "Запад-2025", которые пройдут в сентябре, перенесут вглубь страны, подальше от западных границ Беларуси.
Хренин заявил, что таким образом Беларусь якобы подтверждает свою готовность к диалогу, компромиссам и снижению напряжения.
Ранее главком ВСУ Александр Сырский не исключал, что совместные учения РФ и Беларуси могут быть подготовкой к боевым действиям.
"То есть видимость учений - это наиболее приемлемый способ перебазировать, перебросить войска, сконцентрировать на каком-то направлении и создать группировку войск", - пояснил Сырский.
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