У ДПСУ попередили про "демонстративні дії" РФ і Білорусі на тлі навчань біля кордону

У Державній прикордонній службі України припускають можливі демонстративні дії з боку Білорусі під час спільних навчань із Росією.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі.

За його словами, активної фази маневрів наразі не спостерігається, проте прикордонники уважно стежать за ситуацією.

"Є попередня інформація, що вони можуть проводитися більше вглиб території Білорусі, якщо говорити про напрямок кордону з Україною. Мені складно сказати, з чим це пов’язано. Можливо, дійсно у Білорусі є якісь побоювання", - сказав він.

Зокрема, йдеться про кількість російських сил, які можуть бути залучені, а також про географію навчань - попередньо вони плануються вглиб білоруської території, а не поблизу українського кордону.

"Можна не виключати якихось демонстративних дій у напрямку нашого кордону. Але наша основна задача - бути готовими до розвитку будь-яких ситуаційґ", - наголосив Демченко.

Він додав, що на білоруській території наразі немає ударних угруповань РФ, які могли б становити пряму загрозу.