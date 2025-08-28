ua en ru
ГПСУ предупредила о последствиях побега из Украины через границу с Беларусью

Украина, Четверг 28 августа 2025 15:38
UA EN RU
ГПСУ предупредила о последствиях побега из Украины через границу с Беларусью Фото: спикер ГПСУ Андрей Демченко (facebook.com Андрей Демченко)
Автор: Карина Левицкая

Украинцев предупреждают об опасности незаконного пересечения границы с Беларусью. Попытки таких переходов происходят, но отношение белорусских пограничников к нарушителям непредсказуемо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера ГПСУ Андрея Демченко.

Представитель Государственной пограничной службы Украины отметил, что чтобы вовремя реагировать на такие попытки нарушения, ГПСУ использует различные технические средства.

"Как и раньше, больше всего попыток незаконного пересечения границы фиксируется на границе с Румынией, на втором месте - граница с Молдовой. Меньше всего таких случаев на участке границе с Польшей", - отметил он.

В то же время отметил, что на границе с Беларусью эта проблематика не стоит так остро.

"В большинстве случаев нарушители не самостоятельны в прокладке маршрутов, они обращаются к организаторам таких схем. Идя на поводу у таких преступных групп, люди и выбирают для себя пересечение границы с Беларусью", - пояснил Демченко.

В то же время Демченко предостерег граждан Украины от незаконного пересечения границы особенно с Беларусью, потому что никто не может спрогнозировать отношение белорусских пограничников к украинцам.

Напомним, что ранее сегодня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко признался, почему руководит Беларусью "по-диктаторски".

В то же время стоит заметить, что Министерство иностранных дел Украины на фоне российско-белорусских военных учений "Запад-2025" посоветовало Минску воздержаться от провокаций.

А белорусской армии настоятельно советуют не приближаться к границам Украины.

