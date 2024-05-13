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ГПСУ пленила жителя Луганской области, которого мобилизовали россияне (видео)

Луганск, Понедельник 13 мая 2024 08:40
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ГПСУ пленила жителя Луганской области, которого мобилизовали россияне (видео) Фото: пограничники взяли в плен жителя Луганской области, мобилизованного РФ (facebook com DPSUkraine)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские пограничники взяли в плен жителя Луганской области. Его мобилизовали оккупанты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

По словам командира расчета противотанковых ракетных комплексов на псевдо "Журналист", взятого в плен местного жителя, мобилизовали в феврале 2024 года.

У задержанного не было средств защиты и, по его словам, занимался разносом пищи для оккупантов.

Он проделал путь в несколько километров, скрываясь от сбросов с квадрокоптера и случайно вышел на позиции пограничников бригады "Месть".

Как добавили в ГПСУ, мужчина, выходя на украинские позиции, искренним украинским кричал: "Ребята, я свой".

Ситуация на фронте

По данным Института изучения войны, российские оккупанты давят в Харьковской области вблизи Липцев и Волчанска, а ВСУ проводят контратаки, чтобы захватчики не смогли закрепиться в населенных пунктах. На многих направлениях на фронте ведутся позиционные бои.

Также в ISW отмечают что российская наступательная операция с целью захвата города Волчанск в Харьковской области в значительной степени является следствием негласной политики Запада, согласно которой украинские войска не могут использовать западные вооружения для нанесения ударов по легитимным военным целям на территории России.

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