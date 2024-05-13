ДПСУ полонила мешканця Луганської області, якого мобілізували росіяни (відео)
Українські прикордонники взяли в полон мешканця Луганської області. Його мобілізували окупанти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.
За словами командира розрахунку протитанкових ракетних комплексів на псевдо "Журналіст", взятого у полон місцевого жителя мобілізували у лютому 2024 року.
Затриманий не мав засобів захисту і, за його словами, займався розносом їжі для окупантів.
Він подолав шлях у кілька кілометрів, переховуючись від скидів з квадрокоптера та випадково вийшов на позиції прикордонників бригади "Помста".
Як додали у ДПСУ, чоловік, виходячи на українські позиції, щирою українською кричав: "Хлопці, я свій".
Ситуація на фронті
За даними Інституту вивчення війни, російські окупанти тиснуть у Харківській області поблизу Липців та Вовчанська, а ЗСУ проводять контратаки, щоб загарбники не змогли закріпитися у населених пунктах. На багатьох напрямках на фронті ведуться позиційні бої.
Також в ISW зазначають, що російська наступальна операція з метою захоплення міста Вовчанськ у Харківській області значною мірою є наслідком негласної політики Заходу, згідно з якою українські війська не можуть використовувати західні озброєння для завдання ударів по легітимним військовим цілям на території Росії.
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