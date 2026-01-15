RU

В ГПСУ показали видео уничтожения россиян в пограничье Харьковской области

Иллюстративное фото: атаки россиян отбили дронами и другими средствами поражения (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Харьковской области подразделения Государственной пограничной службы отбили ряд атак россиян в приграничных районах и ликвидировали более 20 оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

 

В частности последние несколько дней российские оккупанты пытались прорвать позиции пограничников в полосе ответственности бригады "Гарт". Бригада обороняет позиции на государственной границе в Харьковской области.

Оккупанты пытались наступать группами пехоты при поддержке артиллерии и беспилотников. Они планировали захватить передовые позиции и продвинуться вглубь Харьковщины.

"Очевидно противник не отказывается от своих захватнических намерений и ищет направления, где может расширить районы ведения активных боевых действий", - отметили в ГПСУ.

Планы россиян были сорваны, поскольку накопление сил и дальнейшее движение пехотных групп обнаружила аэроразведка. По пехоте россиян комплексно отработали всеми имеющимися средствами поражения.

"Попытка прорыва оккупантами госграницы заблокирована, противник успеха не имел и отступил. Сейчас в ходе оборонительного боя уничтожен 21 оккупант, еще 11 ранены", - добавили в ГПСУ, приложив видео работы по россиянам.

 

 

Отметим, россияне в последнее время активизировались на Харьковщине. Так, 15 января в 13-й бригаде Национальной гвардии Украины "Хартия" сообщили, что отбили попытку штурма российских оккупантов в направлении Липцов, ликвидировав примерно 70 оккупантов.

В Группировке ООС 13 января также сообщали, что российская армия активизировала штурмовые атаки на Южно-Слобожанском направлении. Там принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения.

