В ГПСУ показали видео уничтожения россиян в пограничье Харьковской области

В частности последние несколько дней российские оккупанты пытались прорвать позиции пограничников в полосе ответственности бригады "Гарт". Бригада обороняет позиции на государственной границе в Харьковской области.

Оккупанты пытались наступать группами пехоты при поддержке артиллерии и беспилотников. Они планировали захватить передовые позиции и продвинуться вглубь Харьковщины.

"Очевидно противник не отказывается от своих захватнических намерений и ищет направления, где может расширить районы ведения активных боевых действий", - отметили в ГПСУ.

Планы россиян были сорваны, поскольку накопление сил и дальнейшее движение пехотных групп обнаружила аэроразведка. По пехоте россиян комплексно отработали всеми имеющимися средствами поражения.

"Попытка прорыва оккупантами госграницы заблокирована, противник успеха не имел и отступил. Сейчас в ходе оборонительного боя уничтожен 21 оккупант, еще 11 ранены", - добавили в ГПСУ, приложив видео работы по россиянам.