Бойцы СБУ за неделю уничтожили сотни единиц техники РФ и более 300 оккупантов (видео)

Украинские спецназовцы ударными дронами и другими огневыми средствами за неделю уничтожили сотни единиц российской техники и ликвидировали 345 оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Службы безопасности Украины.

"Спецназовцы Службы безопасности продолжают "кормить" врага взрывными подарками", - говорится в сообщении. Так, за последнюю неделю было поражено:

Потери России в войне

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия потеряла около 585 140 оккупантов. В частности, за прошедшие сутки потери врага в живой силе составили 1050 солдат.

Также вчера ВСУ уничтожили 4 танка, 8 боевых бронированных машин, 39 артиллерийских систем, 36 дронов, 6 ракет и другую технику врага.

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