Снайперы ССО показали, как уничтожают оккупантов на Торецком направлении (видео)

Снайперы 3-го полка Сил специальных операций ВСУ на Торецком направлении уничтожили пятерых оккупантов, которые пытались подойти к их позициям. Ликвидацию россиян зафиксировали на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ССО.

Спецназовцы "отработали" обоих врагов на расстоянии до 40 метров. На другой позиции было обнаружено еще пятеро оккупантов. Трое из них остались лежать на поле боя, двоим раненым удалось скрыться и отойти.

Как сообщается, снайперская пара 3-го отдельного полка спецназначения имени князя Святослава Храброго обнаружила двух солдат противника, которые приближались к их позиции.

Потери РФ в войне

По данным Генштаба, за прошедшие сутки потери врага в живой силе составили 1050 солдат. В общей сложности с начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия потеряла около 585 140 оккупантов.

Также за прошедшие сутки ВСУ уничтожили 4 танка, 8 боевых бронированных машин, 39 артиллерийских систем, 36 дронов, 6 ракет и другую технику врага.

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