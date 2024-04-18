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В ГПСУ показали, как патрулируют территорию границы с Беларусью (видео)

Украина, Четверг 18 апреля 2024 08:32
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В ГПСУ показали, как патрулируют территорию границы с Беларусью (видео) Фото: в ГПСУ показали, как патрулируют территорию границы с Беларусью (facebook com DPSUkraine)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские пограничники постоянно патрулируют речной участок границы с Беларусью и близлежащие территории. Для этого используют катеры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

"Целью таких действий является недопущение на этих направлениях возможного пересечения границы со стороны Беларуси или нарушения пограничного режима. Для патрулирования используются катеры", - говорится в сообщении.

Кроме того, круглосуточное наблюдение осуществляют и камеры удаленного видеонаблюдения.

"В случае обнаружения каких-либо изменений оператор информирует об этом и на определенное направление выбывает пограничный наряд, или же дополнительные силы и средства", - отмечают пограничники.

Ситуация на фронте

ВСУ отбили 24 атаки противника на Бахмутском направлении, удержали позиции и отразили штурмы оккупационных войск на Херсонском направлении. Ракетные войска ударили по складу боеприпасов противника. В частности, на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

К тому же, как добавляют в Институте изучения войны, российские войска недавно продвинулись вдоль железнодорожной линии северо-западнее и западнее Авдеевки. ВСУ отразили несколько попыток наступления россиян возле Северска, уничтожив их технику.

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