ВСУ отразили несколько попыток наступления россиян возле Северска: карты ISW
Российские войска недавно продвинулись вдоль железнодорожной линии северо-западнее и западнее Авдеевки. ВСУ отразили несколько попыток наступления россиян возле Северска, уничтожив их технику.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Операция №1 - Луганская область
Позиционные бои продолжались:
- юго-западнее Сватово близ Новосергиевки;
- северо-западнее Кременной близ Невского;
- западнее Кременной близ Тернов и Торского;
- юго-западнее Кременной близ Дибровы, Григоровки и Серебрянского лесничества.
Операция №2 - Донецкая область
Боевые действия продолжались:
- восточнее Северска близ Верхнекаменского;
- юго-восточнее Северска близ Выемкок;
- южнее Северска близ Раздоловки.
По наблюдениям ISW, российские войска усилили темп и масштабы механизированных наступлений по всей Донецкой области в марте и апреле 2024 года, но еще не сделали этого к северо-востоку от Бахмута в Северском направлении.
Украинский военный обозреватель Юрий Бутусов заявил 17 апреля, что украинские силы недавно уничтожили четыре российских танка Т-80 и шесть боевых машин пехоты MT-LB (БМП) во время попыток России прорвать украинскую оборону к востоку от Северска близ Верхнекаменского и Золотаревки
Сообщается, что российские войска продвинулись к северо-востоку от Часового Яра и продолжили наступательные операции в этом районе 17 апреля.
Боевые действия продолжались:
- северо-восточнее Часового Яра возле Богдановки;
- возле Часового Яра и микрорайона Новый;
- восточнее Часового Яра возле Ивановского;
- юго-восточнее Часового Яра возле Клещиевки.
Представитель украинской группировки войск "Хортица" подполковник Назар Волошин заявил, что российские войска атакуют небольшими штурмовыми группами в районе Часового Яра и используют вездеходы для быстрой переброски и разгрузки пехоты в районах боевых действий.
Российские войска недавно продвинулись к западу от Авдеевки и продолжили наступательные операции в этом районе 17 апреля.
Видеозапись с геолокацией, опубликованная 17 апреля, показывает, что российские войска недавно продвинулись вдоль железнодорожной линии к юго-востоку от Очеретино (к северо-западу от Авдеевки).
Другая видеозапись с геолокацией, опубликованная 14 апреля, показывает, что российские войска недавно продвинулись в пределах западной Орловки (к западу от Авдеевки).
Боевые действия продолжались:
- к северо-западу от Авдеевки в районе Очеретино, Новобахмутовки, Новокалиново и Бердычей;
- западнее Авдеевки в районе Семеновки и Уманского;
- юго-западнее Авдеевки в районе Нетайлового и Первомайского
Российские войска недавно продвинулись к западу от Донецка и 17 апреля продолжили наступательные операции к западу и юго-западу от Донецка.
Боевые действия продолжались:
- западнее Донецка в районе Красногоровки и Георгиевки;
- юго-западнее Донецка в районе Новомихайловки, Победы и Водяного.
Также 17 апреля в районе границы Донецкой и Запорожской областей продолжались позиционные бои.
"Южная ось"
Позиционные бои продолжались на западе Запорожской области 17 апреля, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.
Позиционные бои продолжались:
- вблизи Работино,
- северо-западнее Вербового (восточнее Работино);
- вблизи Малой Токмачки (северо-восточнее Работино).
17 апреля на левом берегу Херсонской области продолжались позиционные бои, в том числе в районе Крынков, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.
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