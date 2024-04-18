ВСУ отразили несколько попыток наступления россиян возле Северска: карты ISW

Российские войска недавно продвинулись вдоль железнодорожной линии северо-западнее и западнее Авдеевки. ВСУ отразили несколько попыток наступления россиян возле Северска, уничтожив их технику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW) .

Операция №1 - Луганская область

Позиционные бои продолжались:

юго-западнее Сватово близ Новосергиевки;

северо-западнее Кременной близ Невского;

западнее Кременной близ Тернов и Торского;

юго-западнее Кременной близ Дибровы, Григоровки и Серебрянского лесничества.

Операция №2 - Донецкая область

Боевые действия продолжались:

восточнее Северска близ Верхнекаменского;

юго-восточнее Северска близ Выемкок;

южнее Северска близ Раздоловки.

По наблюдениям ISW, российские войска усилили темп и масштабы механизированных наступлений по всей Донецкой области в марте и апреле 2024 года, но еще не сделали этого к северо-востоку от Бахмута в Северском направлении.

Украинский военный обозреватель Юрий Бутусов заявил 17 апреля, что украинские силы недавно уничтожили четыре российских танка Т-80 и шесть боевых машин пехоты MT-LB (БМП) во время попыток России прорвать украинскую оборону к востоку от Северска близ Верхнекаменского и Золотаревки

Сообщается, что российские войска продвинулись к северо-востоку от Часового Яра и продолжили наступательные операции в этом районе 17 апреля.

Боевые действия продолжались:

северо-восточнее Часового Яра возле Богдановки;

возле Часового Яра и микрорайона Новый;

восточнее Часового Яра возле Ивановского;

юго-восточнее Часового Яра возле Клещиевки.

Представитель украинской группировки войск "Хортица" подполковник Назар Волошин заявил, что российские войска атакуют небольшими штурмовыми группами в районе Часового Яра и используют вездеходы для быстрой переброски и разгрузки пехоты в районах боевых действий.

Российские войска недавно продвинулись к западу от Авдеевки и продолжили наступательные операции в этом районе 17 апреля.

Видеозапись с геолокацией, опубликованная 17 апреля, показывает, что российские войска недавно продвинулись вдоль железнодорожной линии к юго-востоку от Очеретино (к северо-западу от Авдеевки).

Другая видеозапись с геолокацией, опубликованная 14 апреля, показывает, что российские войска недавно продвинулись в пределах западной Орловки (к западу от Авдеевки).

Боевые действия продолжались:

к северо-западу от Авдеевки в районе Очеретино, Новобахмутовки, Новокалиново и Бердычей;

западнее Авдеевки в районе Семеновки и Уманского;

юго-западнее Авдеевки в районе Нетайлового и Первомайского

Российские войска недавно продвинулись к западу от Донецка и 17 апреля продолжили наступательные операции к западу и юго-западу от Донецка.

Боевые действия продолжались:

западнее Донецка в районе Красногоровки и Георгиевки;

юго-западнее Донецка в районе Новомихайловки, Победы и Водяного.

Также 17 апреля в районе границы Донецкой и Запорожской областей продолжались позиционные бои.

"Южная ось"

Позиционные бои продолжались на западе Запорожской области 17 апреля, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Позиционные бои продолжались:

вблизи Работино,

северо-западнее Вербового (восточнее Работино);

вблизи Малой Токмачки (северо-восточнее Работино).

17 апреля на левом берегу Херсонской области продолжались позиционные бои, в том числе в районе Крынков, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.