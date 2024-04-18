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ВСУ отразили несколько попыток наступления россиян возле Северска: карты ISW

Четверг 18 апреля 2024 03:05
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ВСУ отразили несколько попыток наступления россиян возле Северска: карты ISW Фото: ВСУ отразили несколько попыток наступления россиян возле Северска (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Российские войска недавно продвинулись вдоль железнодорожной линии северо-западнее и западнее Авдеевки. ВСУ отразили несколько попыток наступления россиян возле Северска, уничтожив их технику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Операция №1 - Луганская область

Позиционные бои продолжались:

  • юго-западнее Сватово близ Новосергиевки;
  • северо-западнее Кременной близ Невского;
  • западнее Кременной близ Тернов и Торского;
  • юго-западнее Кременной близ Дибровы, Григоровки и Серебрянского лесничества.

ВСУ отразили несколько попыток наступления россиян возле Северска: карты ISW

Операция №2 - Донецкая область

Боевые действия продолжались:

  • восточнее Северска близ Верхнекаменского;
  • юго-восточнее Северска близ Выемкок;
  • южнее Северска близ Раздоловки.

По наблюдениям ISW, российские войска усилили темп и масштабы механизированных наступлений по всей Донецкой области в марте и апреле 2024 года, но еще не сделали этого к северо-востоку от Бахмута в Северском направлении.

Украинский военный обозреватель Юрий Бутусов заявил 17 апреля, что украинские силы недавно уничтожили четыре российских танка Т-80 и шесть боевых машин пехоты MT-LB (БМП) во время попыток России прорвать украинскую оборону к востоку от Северска близ Верхнекаменского и Золотаревки

ВСУ отразили несколько попыток наступления россиян возле Северска: карты ISW

Сообщается, что российские войска продвинулись к северо-востоку от Часового Яра и продолжили наступательные операции в этом районе 17 апреля.

Боевые действия продолжались:

  • северо-восточнее Часового Яра возле Богдановки;
  • возле Часового Яра и микрорайона Новый;
  • восточнее Часового Яра возле Ивановского;
  • юго-восточнее Часового Яра возле Клещиевки.

Представитель украинской группировки войск "Хортица" подполковник Назар Волошин заявил, что российские войска атакуют небольшими штурмовыми группами в районе Часового Яра и используют вездеходы для быстрой переброски и разгрузки пехоты в районах боевых действий.

ВСУ отразили несколько попыток наступления россиян возле Северска: карты ISW

Российские войска недавно продвинулись к западу от Авдеевки и продолжили наступательные операции в этом районе 17 апреля.

Видеозапись с геолокацией, опубликованная 17 апреля, показывает, что российские войска недавно продвинулись вдоль железнодорожной линии к юго-востоку от Очеретино (к северо-западу от Авдеевки).

Другая видеозапись с геолокацией, опубликованная 14 апреля, показывает, что российские войска недавно продвинулись в пределах западной Орловки (к западу от Авдеевки).

Боевые действия продолжались:

  • к северо-западу от Авдеевки в районе Очеретино, Новобахмутовки, Новокалиново и Бердычей;
  • западнее Авдеевки в районе Семеновки и Уманского;
  • юго-западнее Авдеевки в районе Нетайлового и Первомайского

ВСУ отразили несколько попыток наступления россиян возле Северска: карты ISW

Российские войска недавно продвинулись к западу от Донецка и 17 апреля продолжили наступательные операции к западу и юго-западу от Донецка.

Боевые действия продолжались:

  • западнее Донецка в районе Красногоровки и Георгиевки;
  • юго-западнее Донецка в районе Новомихайловки, Победы и Водяного.

Также 17 апреля в районе границы Донецкой и Запорожской областей продолжались позиционные бои.

"Южная ось"

Позиционные бои продолжались на западе Запорожской области 17 апреля, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Позиционные бои продолжались:

  • вблизи Работино,
  • северо-западнее Вербового (восточнее Работино);
  • вблизи Малой Токмачки (северо-восточнее Работино).

17 апреля на левом берегу Херсонской области продолжались позиционные бои, в том числе в районе Крынков, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

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