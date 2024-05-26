В ГПСУ оценили ситуацию на границе в Сумской области и достаточно ли у РФ сил для наступления

Как напомнил Демченко, протяженность украино-российской границы в Сумской области составляет более 560 километров.

"Но, конечно, враг по-прежнему держит определенные свои подразделения, силы и средства на этих направлениях. Нельзя исключать, что враг продолжает наращивать свои силы на этих направлениях. Мы должны быть готовы к развитию любых ситуаций", - сказал он.

По словам представителя ГПСУ, россияне могут в Сумской области сделать что-то вроде того, что происходит в Харьковской области.

"Для того чтобы создать такие зоны, где ведутся полномасштабные боевые действия для того, чтобы растянуть Силы обороны нашего государства, в том числе и на это направление. Но, к счастью, то, что мы фиксируем, даже несмотря на те силы, которые сейчас есть у врага, их недостаточно для того, чтобы добиться такой стратегической цели", - отметил Демченко.

Однако, по его мнению, россияне все же могут использовать эти недостаточные силы на Сумском направлении, чтобы "сеять панику, растягивать наши силы и не давать их перебрасывать на другие направления".