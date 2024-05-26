RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В ГПСУ оценили ситуацию на границе в Сумской области и достаточно ли у РФ сил для наступления

Фото: Андрей Демченко, представитель ГПСУ (facebook.com)
Автор: Дмитрий Левицкий

Россияне держат свои подразделения вблизи границы с Сумской областью, но этих сил недостаточно для успешного наступления. В то же время, украинские Силы обороны готовы к любым сценариям.

Об этом сказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Как напомнил Демченко, протяженность украино-российской границы в Сумской области составляет более 560 километров.

"Но, конечно, враг по-прежнему держит определенные свои подразделения, силы и средства на этих направлениях. Нельзя исключать, что враг продолжает наращивать свои силы на этих направлениях. Мы должны быть готовы к развитию любых ситуаций", - сказал он.

По словам представителя ГПСУ, россияне могут в Сумской области сделать что-то вроде того, что происходит в Харьковской области.

"Для того чтобы создать такие зоны, где ведутся полномасштабные боевые действия для того, чтобы растянуть Силы обороны нашего государства, в том числе и на это направление. Но, к счастью, то, что мы фиксируем, даже несмотря на те силы, которые сейчас есть у врага, их недостаточно для того, чтобы добиться такой стратегической цели", - отметил Демченко.

Однако, по его мнению, россияне все же могут использовать эти недостаточные силы на Сумском направлении, чтобы "сеять панику, растягивать наши силы и не давать их перебрасывать на другие направления".

Наступление России

Напомним, в мае российские войска начали наступательные действия в Харьковской области, в частности, в сторону Харькова и Волчанская. В настоящее время подразделения оккупантов были остановлены, часть из них "увязла" в уличных боях в Волчанске.

Однако, по словам президента Владимира Зеленского, российская армия собирает еще одну группировку войск у границы. Как отметил Зеленский, новое российское наступление готовится в 90 километрах к северо-западу от Харькова.

До этого начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявлял, что после наступления в Харьковской области россияне могут активизироваться и в Сумской. По мнению Буданова, россияне могут совершить удар в направлении Сум.

Больше о том, как могут развиваться события на фронте летом и где ждать главного удара РФ - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская областьДПСУ