В ДПСУ оцінили ситуацію на кордоні в Сумській області та чи достатньо в РФ сил для наступу

Як нагадав Демченко, протяжність українсько-російського кордону в Сумській області складає понад 560 кілометрів.

"Але звісно, що ворог, як і раніше, тримає певні свої підрозділи, сили та засоби на цих напрямках. Не можна виключати, що ворог продовжує нарощувати свої сили на цих напрямках. Маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій", - сказав він.

За словами речника ДПСУ, росіяни можуть в Сумській області зробити щось подібне до того, що відбувається в Харківській області.

"Для того, щоб створити такі зони, де ведуться повномасштабні бойові дії для того, щоб розтягнути Сили оборони нашої держави, в тому числі і на цей напрямок. Але, на щастя, те, що ми фіксуємо, навіть попри ті сили, які зараз є у ворога, їх недостатньо для того, щоб досягнути такої стратегічної цілі", - зазначив Демченко.

Однак, на його думку, росіяни все ж можуть застосувати ці недостатні сили на Сумському напрямку, щоб "сіяти паніку, розтягувати наші сили й не дозволяти їх перекидати на інші напрямки".