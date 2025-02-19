ua en ru
Ср, 19 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

В СНБО ответили на вброс Путина о "наступлении на Украину" из Курской области

Среда 19 февраля 2025 16:51
UA EN RU
В СНБО ответили на вброс Путина о "наступлении на Украину" из Курской области Фото: Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Заявление российского диктатора Владимира Путина о "наступлении войск РФ на Украину" с территории Курской области является фейком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрея Коваленко в Telegram.

Коваленко рассказал, что российская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) попыталась зайти на территорию Украины, но была уничтожена. При этом группировки россиян, которые могли бы начать широкомасштабное наступление на территорию Украины, не фиксируются.

Руководитель ЦПД подчеркнул, что российские ДРГ часто пытаются зайти на украинскую территорию, но их уничтожают.

"Информация Путина о широкомасштабном наступлении россиян - ложь", - добавил Коваленко.

Что сказал Путин

Напомним, российский диктатор Владимир Путин сегодня, 19 февраля, заявил, что ему "доложили о начале наступления на Украину" с территории Курской области.

Глава Кремля нафантазировал, что бойцы 810-й бригады ВС РФ ночью якобы пересекли границу и вышли на украинскую территорию.

Также он уточнял, что российские оккупанты якобы наступают по всей линии фронта.

К слову, согласно актуально сводке Генштаба ВСУ, сейчас украинские защитники отбивают три атаки россиян в Курской области. Всего с начала суток было 12 боестолкновений.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин СНБО Курская область Война в Украине
NEWS
Зеленский ответил на заявление Трампа о 4% доверия
Зеленский ответил на заявление Трампа о 4% доверия
DAILY
Глава Европарламента Роберта Метсола: Никто не хочет видеть Путина в Киеве
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Глава Европарламента Роберта Метсола: Никто не хочет видеть Путина в Киеве