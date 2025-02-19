В СНБО ответили на вброс Путина о "наступлении на Украину" из Курской области

Заявление российского диктатора Владимира Путина о "наступлении войск РФ на Украину" с территории Курской области является фейком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрея Коваленко в Telegram .

Руководитель ЦПД подчеркнул, что российские ДРГ часто пытаются зайти на украинскую территорию, но их уничтожают.

Коваленко рассказал, что российская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) попыталась зайти на территорию Украины, но была уничтожена. При этом группировки россиян, которые могли бы начать широкомасштабное наступление на территорию Украины, не фиксируются.

Что сказал Путин

Напомним, российский диктатор Владимир Путин сегодня, 19 февраля, заявил, что ему "доложили о начале наступления на Украину" с территории Курской области.

Глава Кремля нафантазировал, что бойцы 810-й бригады ВС РФ ночью якобы пересекли границу и вышли на украинскую территорию.

Также он уточнял, что российские оккупанты якобы наступают по всей линии фронта.

К слову, согласно актуально сводке Генштаба ВСУ, сейчас украинские защитники отбивают три атаки россиян в Курской области. Всего с начала суток было 12 боестолкновений.

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