RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech

Разрешать экспорт газа нужно как "Нафтогазу", так и частным компаниям, - эксперт

19:07 23.09.2026 Ср
2 мин
aimg Юлия Бойко
Частным компаниям предлагают разрешить экспорт газа (фото: GettyImages)

Если Украина решит частично открыть экспорт газа, то возможность продавать ресурс за границу должны получить не только государственные, но и частные добывающие компании.

Как пишет РБК-Украина, об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в подкасте "Энергобудни".

По его словам, в случае открытия контрольного экспорта украинского раза, частные производители также должны получить возможность продавать ресурс.

"Должен быть нормальный подход, который даст это разрешение не только "Нафтогазу", но и частным производителям, потому что, ну иначе мы убиваем частных инвесторов", - подчеркнул эксперт.

Харченко отметил, что частные компании также заинтересованы в экспорте, поскольку возможность продавать часть газа на более дорогом европейском рынке дает им дополнительный доход.

Он подчеркнул, что правила должны быть одинаковыми для всех участников рынка.

Читайте также: Аналитик оценил последствия отсутствия экспорта газа для рынка

"Поэтому частные должны также получить определенные объемы", - высказал мнение эксперт.

Таким образом, считает Харченко, экспорт остается контролируемым, но не создает преимуществ только для государственного производителя.

Напомним, Украина накопила газа больше, чем планировала к отопительному сезону. Фактические запасы в ПХГ уже достигли 15 млрд кубометров.

В то же время, продолжают действовать нулевые квоты на экспорт природного газа украинского происхождения, которые Кабмин ввел в начале полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Нафтогаз УкраиныГаз