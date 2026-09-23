Разрешать экспорт газа нужно как "Нафтогазу", так и частным компаниям, - эксперт

Если Украина решит частично открыть экспорт газа, то возможность продавать ресурс за границу должны получить не только государственные, но и частные добывающие компании.
Как пишет РБК-Украина, об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в подкасте "Энергобудни".
По его словам, в случае открытия контрольного экспорта украинского раза, частные производители также должны получить возможность продавать ресурс.
"Должен быть нормальный подход, который даст это разрешение не только "Нафтогазу", но и частным производителям, потому что, ну иначе мы убиваем частных инвесторов", - подчеркнул эксперт.
Харченко отметил, что частные компании также заинтересованы в экспорте, поскольку возможность продавать часть газа на более дорогом европейском рынке дает им дополнительный доход.
Он подчеркнул, что правила должны быть одинаковыми для всех участников рынка.
"Поэтому частные должны также получить определенные объемы", - высказал мнение эксперт.
Таким образом, считает Харченко, экспорт остается контролируемым, но не создает преимуществ только для государственного производителя.
Напомним, Украина накопила газа больше, чем планировала к отопительному сезону. Фактические запасы в ПХГ уже достигли 15 млрд кубометров.
В то же время, продолжают действовать нулевые квоты на экспорт природного газа украинского происхождения, которые Кабмин ввел в начале полномасштабного вторжения России в 2022 году.