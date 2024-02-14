Позволит создать новые группы. США передали Украине партию техники для разминирования

"Более трети территории Украины заминированы в результате полномасштабного вторжения России", - говорится в сообщении посла США в Украине.

Отмечается, что передача оборудования для разминирования стоимостью более 1 млн долларов Государственной специальной службе транспорта позволит Украине развернуть больше групп для разминирования, чтобы ускорить восстановление деоккупированных регионов.

Разминирование Украины

Из-за российского вторжения в Украину и активных боевых действий наша страна загрязнена взрывоопасными предметами. Некоторые аналитики называют Украину наиболее заминированной страной в мире.

При этом Литва возглавила коалицию по разминированию Украины. Уже прошла первая встреча партнеров.

Также 7 февраля Европейский союз передал Украине систему разминирования DOK-ING MV-10. Ее получила Государственная служба специального транспорта Украины. Новый комплекс стал частью пакета поддержки ЕС в размере 25 млн евро для гуманитарного разминирования в Украине, объявленного на саммите ЕС-Украина в феврале 2023 года