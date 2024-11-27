Разрешение на дальнобойные удары помогло, но давление на Россию надо усиливать, - Зеленский
Разрешение США на дальнобойные удары по военным объектам на территории России помогло. Но давление на страну-агрессора нужно поддерживать и увеличивать на разных уровнях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
Зеленский рассказал, что сегодня провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
"Вчера состоялась встреча нашего Совета Украина-НАТО из-за применения Россией новой баллистической ракеты. И сегодня с Марком мы обсудили имеющиеся возможности реагирования - необходимого усиления ПВО Украины. Я назвал конкретные системы ПВО, которые нам нужны, которые могут сработать. Эти системы ПВО есть в партнеров", - отметил он.
Президент подчеркнул, что решения саммита НАТО в Вашингтоне по ПВО и другим поставкам для фронта до сих пор не реализованы полностью.
"Недавнее разрешение относительно дальнобойных ударов по военным объектам в России помогло. Но давление на Россию надо поддерживать и увеличивать на разных уровнях. Чтобы Россия чувствовала, что такое война", - отметил глава государства.
Зеленский и Рютте также обсудили контакты с Америкой и другими партнерами, скоординированную работу с ними для выполнения того, о чем уже договаривались, и для необходимого дополнительного усиления - и военного, и политического.
"В частности, ради приглашения Украины в НАТО - это стратегический политический шаг - приглашение, которое наши люди точно заслуживают и которое действительно может помочь", - добавил президент.
Разрешение на удары дальнобойными ракетами по РФ
Напомним, 18 ноября США разрешили Украине применить ракеты ATACMS для ударов по объектам на территории России.
Ночью 19 ноября ВСУ впервые атаковали военный объект в Брянской области.
Кроме того, администрация Джо Байдена позволила бить по российским тылам крылатыми ракетами Storm Shadow/SCALP, содержащими американские компоненты.
По информации СМИ, аналогичное разрешение предоставили правительства Великобритании и Франции, оборонные концерны которых производят этот тип ракет, но ограничили использование только Курской областью.
20 ноября стало известно, что ВСУ впервые применили Storm Shadow по территории РФ.
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