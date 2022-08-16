RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Дощі та спека до +34: прогноз погоди на завтра

Фото: в Україні 17 серпня очікуються дощі з грозами і спека +34 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У середу, 17 серпня, в Україні буде дощова погода. При цьому очікується спека до +34 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Укргідрометцентру в Facebook.

За даними синоптиків, завтра в Україні буде хмарно з проясненнями. Також по всій території країни прогнозуються короткочасні дощі з грозами, на сході місцями. При цьому вдень у південно-західних областях очікуються значні дощі.

Вітер змінних напрямків, швидкість якого складе 3-8 м/с.

Температура повітря вночі становитиме + 16 +21 градус, а вдень +23 +28. При цьому на Закарпатті та півдні Одеської області очікується до +31 градуса. У південно-східній частині країни +29 +34.

На високогір'ї Карпат і Кримських гір вночі прогнозується +12 +15 градусів, а вдень +16 +21.

Нагадаємо, погода в Україні в найближчий тиждень буде нестійка з дощами і грозами.

Крім того, за прогнозом Укргідрометцентру, в серпні 2022 року середня місячна температура повітря прогнозується в межах 20-25 градусів тепла, що на 1,5-2,0 градусів вище норми.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні