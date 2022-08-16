Дощі та спека до +34: прогноз погоди на завтра

За даними синоптиків, завтра в Україні буде хмарно з проясненнями. Також по всій території країни прогнозуються короткочасні дощі з грозами, на сході місцями. При цьому вдень у південно-західних областях очікуються значні дощі.

Вітер змінних напрямків, швидкість якого складе 3-8 м/с.

Температура повітря вночі становитиме + 16 +21 градус, а вдень +23 +28. При цьому на Закарпатті та півдні Одеської області очікується до +31 градуса. У південно-східній частині країни +29 +34.

На високогір'ї Карпат і Кримських гір вночі прогнозується +12 +15 градусів, а вдень +16 +21.

Нагадаємо, погода в Україні в найближчий тиждень буде нестійка з дощами і грозами.

Крім того, за прогнозом Укргідрометцентру, в серпні 2022 року середня місячна температура повітря прогнозується в межах 20-25 градусів тепла, що на 1,5-2,0 градусів вище норми.