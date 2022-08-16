Дожди и жара до +34: прогноз погоды на завтра

По данным синоптиков, завтра в Украине будет облачно с прояснениями. Также по всей территории страны прогнозируются кратковременные дожди с грозами, на востоке местами. При этом днем в юго-западных областях ожидаются значительные дожди.

Ветер переменных направлений, скорость которого составит 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит +16 +21 градус, а днем +23 +28. При этом на Закарпатье и юге Одесской области ожидается до +31 градуса. В юго-восточной части страны +29 +34.

На высокогорье Карпат и Крымских гор ночью прогнозируется +12 +15 градусов, а днем +16 +21.

Напомним, погода в Украине в ближайшую неделю будет неустойчивая с дождями и грозами.

Кроме того, по прогнозу Укргидрометцентра, в августе 2022 года средняя месячная температура воздуха прогнозируется в пределах 20-25 градусов тепла, что на 1,5-2,0 градусов выше нормы.