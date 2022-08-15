Нестійка та спекотна погода: що очікує Україну в найближчий тиждень

Погода в Україні у найближчий тиждень дещо відрізнятиметься від типової для цього періоду року. Очікується нестійка погода з дощами та грозами.

Про це в коментарі РБК-Україна сказала заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня.

За її словами, у цей час в Україні встановлюється поле підвищеного тиску та спостерігається спекотна погода. Наприкінці липня - на початку серпня зазвичай спостерігаються довгі періоди антициклональної погоди.

"Але цього року у нас нестійка погода через те, що заходить прохолодне та вологе повітря з північного заходу та півночі та зустрічається з теплим повітрям тропічного походження, яке надходить з півдня та південного сходу. Таким чином, ми маємо нестійку погоду на території України з короткочасними грозовими дощами", - сказала вона.

Як зазначила синоптик, у найближчий тиждень, принаймні, у першій половині, будуть продовжуватися короткочасні дощі з грозами.

Голеня повідомила, що у вівторок, 16 серпня у західних та центральних областях місцями можуть бути значні дощі з температурами 25-30 градусів. Водночас на півдні та сході буде спекотно - 30-36 градусів.

"Найближчим часом тепла та нестійка погода", - констатувала синоптик.