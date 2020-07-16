Дощі у західних областях та тепло до +29: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 16 липня, дощі та грози знову накриють усю західну територію України, однак у всіх інші регіонах опадів не передбачають. Температура повітря в Україні коливатиметься від +22 до +29.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Таким чином, в Україні поступово повертається спека, а грозові дощі спостерігатимуться тільки на території західних регіонів. У всіх інших областях очікується помірна хмарність.

У західних областях температура вдень становитиме від +22 до +25 тепла, а вночі від +11 до +14.

У центральних та північних областях температура вдень буде від +21 до +26, а вночі вона опуститься до +12 +15 градусів.

У західних та південних областях температура вдень буде в межах +23 +29. Вночі ж стовпчики термометрів опустяться до +12 +17 градусів.

Фото: погода в Україні на 16 липня (meteo.gov.ua)

Прогноз в Києві

У Києві та області сьогодні буде похмура, однак тепла погода. Температура повітря вдень коливатиметься від +23 до +26 градусів тепла, а вночі від +11 до +15.

Фото: погода в Києві та області на 16 липня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, сьогодні в Україні оголосили штормове попередження у західних областях.

Крім того, рятувальники попередили, що 15-17 липня відбудеться підвищення рівнів води через добову інтенсивність у 1-3 см у річках Прип’ять і Стохід.

Також внаслідок ускладнення погодних умов у Сумській області залишились без світла 57 населених пунктів.