Дощі у західних областях та тепло до +29: прогноз погоди на сьогодні

У Києві та області сьогодні буде похмура, однак тепла погода
Сьогодні, 16 липня, дощі та грози знову накриють усю західну територію України, однак у всіх інші регіонах опадів не передбачають. Температура повітря в Україні коливатиметься від +22 до +29.
Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.
Таким чином, в Україні поступово повертається спека, а грозові дощі спостерігатимуться тільки на території західних регіонів. У всіх інших областях очікується помірна хмарність.
У західних областях температура вдень становитиме від +22 до +25 тепла, а вночі від +11 до +14.
У центральних та північних областях температура вдень буде від +21 до +26, а вночі вона опуститься до +12 +15 градусів.
У західних та південних областях температура вдень буде в межах +23 +29. Вночі ж стовпчики термометрів опустяться до +12 +17 градусів.
Фото: погода в Україні на 16 липня (meteo.gov.ua)
У Києві та області сьогодні буде похмура, однак тепла погода. Температура повітря вдень коливатиметься від +23 до +26 градусів тепла, а вночі від +11 до +15.
Фото: погода в Києві та області на 16 липня (meteo.gov.ua)
Нагадаємо, сьогодні в Україні оголосили штормове попередження у західних областях.
Крім того, рятувальники попередили, що 15-17 липня відбудеться підвищення рівнів води через добову інтенсивність у 1-3 см у річках Прип’ять і Стохід.
Також внаслідок ускладнення погодних умов у Сумській області залишились без світла 57 населених пунктів.