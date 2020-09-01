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Дощі на заході та спека до +35: прогноз погоди на сьогодні

Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 1 вересня, погода у західних областях України буде дощовою, однак у всіх інших регіонах буде спостерігатися суха та спекотна погода. Температура повітря в країні буде коливатись від +23 до +35 градусів.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

За прогнозами синоптиків, сьогодні у всіх західних регіонах йтимуть грозові дощі. На всій іншій території країни очікується помірна хмарність.

У західних областях температура повітря вдень становитиме від +23 до +26, а вночі від +13 до +15.

У центральних та північних областях температура повітря буде в межах +29 +34, а вночі вона опуститься до +16 +18 тепла.

У південних та східних областях температура повітря вдень очікується від +29 до +35 тепла, а вночі вона коливатиметься від +14 до +22.

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Фото: погода в Україні на 1 вересня (meteo.gov.ua)

Прогноз у Києві

У Києві та області сьогодні буде без опадів. Температура повітря становитиме від +29 до +32, а вночі від +14 до +18.

Фото: погода в Києві та області на 1 вересня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, в Україні в західних областях оголошено штормове попередження.

Також раніше РБК-Україна писало, що у вересні буде спостерігатися температура на 1-2 градуси вище середніх багаторічних значень.

Прогноз погоди
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