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Град, злива і грози: в Україні оголосили штормове попередження

Україна, Понеділок 31 серпня 2020 13:35
Град, злива і грози: в Україні оголосили штормове попередження
Фото: завтра на заході очікуються зливи, град та грози (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

В Україні 1 вересня погіршаться погодні умови. В західних областях оголошено штормове попередження.

Про це повідомили в прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Зокрема, у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській і Волинській областях оголошено I рівень небезпеки. Очікуються грози, місцями град та шквали 15-20 метрів в секунду. Вранці та вдень на заході прогнозують значні дощі.

Нагадаємо, сьогодні, в останній день літа, в Україні очікується сонячна погода у всіх областях, температура повітря прогріється до +35 градусів; у Києві і області буде сонячно - від +29 до +34 тепла вдень і в межах +17 вночі.

Також повідомлялося, що 31 серпня в Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Раніше РБК-Україна писало, що у вересні в Україні місячна температура очікується в межах 14-19 градусів, що на 1-2 градуси вище середніх значень.

Також повідомлялося, що у серпні 2020 року середня місячна температура очікувалася в межах 19-24 градусів тепла, що на 1-2 градуси вище середніх багаторічних значень.

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