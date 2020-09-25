Дощі, на заході та до +27 градусів: якою буде погода в Україні сьогодні

В Україні сьогодні, 25 вересня, очікується сонячна погода практично на всій території країни. Дощі прогнозують лише на Прикарпатті та Закарпатті.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Практично на всій території країни буде мінлива хмарність. Температура повітря у центральних, східних і південних областях буде від +25 до +27 градусів вдень. На заході країни очікується +23+26 градусів вдень. У Закарпатській та Івано-Франківській областях вдень дощ.

Вночі на півдні прогнозують +12+17 градусів, на заході +10+12, у північних, центральних і східних регіонах +8+12 градусів.

Прогноз в Києві

У столиці без опадів. Температура повітря вдень становитиме +24+26 градусів, вночі +9+11.

Нагадаємо, до кінця тижня в Україні утримається спекотна погода. Місцями температура повітря буде підніматися до +27 градусів. Погіршення погодних умов очікується з 27 вересня.

Як повідомляло РБК-Україна, синоптики повідомили, що нинішнє потепління в країні не можна назвати "бабиним літом". Ще одне потепління очікується у другій половині жовтня.